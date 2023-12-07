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Общество

Пик заболеваемости гриппом в России придётся на начало января

Основное число россиян болеют гонконгским вариантом гриппа, прототип которого циркулировал в мире в 60-е годы XX века, рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, академик РАН Сергей Нетесов. Об этом пишет газета «Известия».

Нетесов обратил внимание, что этом сезоне грипп пришел в Россию с опозданием, поэтому его пик придется на начало января и может продлиться весь февраль.

«Гонконгский вариант гриппа уже эволюционно далеко ушел от своего прототипа, его несколько лет было мало в общей массе вариантов вируса гриппа, И это может быть одной из причин нынешнего небольшого запоздания в подъеме заболеваемости», –– отметил специалист.

Вторая причина «опоздания» — за годы пандемии и особенно в 2022 году интенсивность авиаперелетов сильно уменьшилась, и поэтому приход инфекций из других стран происходит значительно медленнее, чем это было раньше. Но специфика начала нынешнего сезона ОРЗ заключается именно в том, что основную массу заболеваемости гриппом обеспечивают вирусы гонконгского типа, сказал ученый. Эти вирусы изменились по сравнению с предыдущими сезонами, и вакцинологи были вынуждены изменить вакцинный штамм.

Вакцинация против гриппа в целом ряде стран была в этом году слабо организованна, считает ученый. В России в разных регионах, по его мнению, вакцинация проходила с переменным успехом. «Есть регионы, где значительно меньше половины населения вакцинировалось и, как правило, это совпадает с интенсивностью заболеваемости», –– добавил Нетесов.

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