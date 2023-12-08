89 % россиян считают президентские выборы важным событием для страны

09:36, 08 декабря 2023, ПАИ

Абсолютное большинство жителей России считают, что предстоящие выборы – это важное событие не только для страны (так считают 89 % опрошенных), но и для них лично (84 %). Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса россиян по поводу предстоящих президентских выборов.

Среди электорально активных граждан — тех, кто собирается принять участие в предстоящих выборах главы государства (78 %), показатели достигают 94 % и 92 % соответственно.

Напомним, что выборы президента пройдут 17 марта 2024 года.

Ранее псковичей предупредили о фейках во время президентской кампании, а также заверили, что избирательная комиссия региона будет бороться с недостоверной информацией.

Сообщалось также, что на президентских выборах в Псковской области планируют применить ДЭГ.