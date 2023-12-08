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Общество

Тысяча человек познакомилась с псковскими турмаршрутами на выставке «Россия»

Тысяча человек познакомилась с образовательными туристическими маршрутами Псковской области на Международной выставке-форуме «Россия». Сегодня, 8 декабря, комитет по образованию региона завершил работу на мероприятии. Об этом ПАИ сообщили в комитете.

  • Стенд Псковской области
    Фото: Комитет по образованию Псковской области
  • Стенд Псковской области
    Фото: Комитет по образованию Псковской области
  • Стенд Псковской области
    Фото: Комитет по образованию Псковской области
  • Стенд Псковской области
    Фото: Комитет по образованию Псковской области

Благодаря предоставленной комитету по образованию возможности принять участие в выставке Псковская область смогла продемонстрировать опыт работы в сфере цифрового образования и поделиться своими достижениями со всей страной.

Стенд Псковской области продолжает работу и ждёт всех желающих.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

4 декабря президент РФ Владимир Путин вместе с участниками «Движения первых» ознакомился с экспозицией павильона № 1 «Первые в России – стране возможностей». Глава государства посетил восемь залов, которые посвящены достижениям России.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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