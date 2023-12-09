Александр Котов: Героизм связан с внутренней готовностью служить своей стране и своему народу

11:30, 09 декабря 2023, ПАИ

С Днём Героев Отечества поздравил жителей Псковской области председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Он отметил, что праздник появился в календаре памятных дат нашей страны в 2007 году, но имеет глубокие исторические корни и связан с традицией чествования кавалеров ордена Святого Георгия, учреждённого в этот день в 1769 году.

«Связь времён подтверждает, что место подвигу есть всегда – наши современники так же, как и наши предки, демонстрируют примеры невероятного мужества, доблести, отваги, воли, трудолюбия, бескорыстия. Многовековая история Россия убеждает, что героизм является отличительной частью нашего национального характера, потому что это качество напрямую связано с внутренней готовностью человека служить своей стране и своему народу», – подчеркнул Александр Котов.

«Мы гордимся Героями Отечества – героями, для которых любовь к Родине и преданность идеалам добра и справедливости имеют самую высшую ценность, несравнимую даже с собственной жизнью. Вечная память и слава погибшим Героям, безмерное уважение и благодарность – Героям среди нас!» – заключил председатель Псковского областного Собрания депутатов.