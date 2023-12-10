Эстонская полиция хотела забрать у туристов шапки, перепутав флаги России и Словакии

23:35, 10 декабря 2023, ПАИ

Эстонская полиция пыталась отобрать у туристов вязаные шапки бело-сине-красного цвета, перепутав флаги России и Словакии, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

По данным СМИ, мужчина и женщина в шапках бело-сине-красного цвета пришли на рождественский рынок на Ратушной площади Таллина, когда к ним подошла полиция и сказала, что подобная символика в стране запрещена. Однако выяснилось, что у них на головах были шапки с цветами флага Словакии, а не России.

Напомним, что в апреле прошлого года парламент Эстонии принял закон о запрете «враждебной символики». В законе не называются конкретные символы, но считается, что ими являются георгиевские ленты, символ «Z», флаги России и СССР, а также советская военная форма.

Ранее сообщалось, что эстонская полиция задержала мужчину за георгиевскую ленту.

Кроме того, в Эстонии предупредили о возможном закрытии границ с Россией.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назвал отношение властей Латвии к гражданам «свинским».