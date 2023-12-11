Россияне предпочитают держать деньги в банках не дольше трёх месяцев

11:17, 11 декабря 2023, ПАИ

Россияне чаще всего кладут в банк от 30 до 100 тысяч рублей на 1-3 месяца, сообщает Gazeta.ru. Согласно исследованию 39,6% респондентов открывают вклады именно на такую сумму и срок.

Второй по популярности вариант – депозит от 100 до 300 тысяч рублей (24,5%). 16,9% опрошенных вкладывают от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, еще 9,4% — больше миллиона.

Что касается сроков, то после 1-3 месяцев следуют вклады до полугода (28,3%) и 12-месячные депозиты (11,3%).

Почти половина россиян имеют только один депозит, 26,4% — два вклада, 11,3% — три. При выборе банка граждане обращают внимание на проценты по вкладу (81,1% ответов), возможность оформить его онлайн (52,8%) и надежность банка (41,5%).