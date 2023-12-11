80% псковичей будут дарить новогодние подарки

11:19, 11 декабря 2023, ПАИ

81% псковичей будут дарить подарки на Новый год, сообщается в опросе SuperJob. Чаще всего поздравляют родственников, 17% горожан сделают подарок себе, 11% — коллегам.

На новогодние подарки среднестатистический пскович потратит 13 300 рублей. Мужчины подарки дарят реже, но праздничный бюджет у них практически в 1,5 раза выше, чем у женщин.



Среди населения городов-миллионников больше всего на подарки потратят в Москве (в среднем 18 000 рублей), Красноярске (17 200 рублей) и Ростове-на-Дону (16 500 рублей). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Екатеринбург (16 000 и 15 900 рублей соответственно). В Новосибирске и Казани планируют уложиться в меньший бюджет (13 200 и 13 300 рублей).