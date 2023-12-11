Судебное заседание об оскорблении участника СВО в Пскове назначили на 26 декабря

12:23, 11 декабря 2023, ПАИ

Судебное заседание об оскорблении участника СВО, проживающего в псковском ЖК «Видный», назначили на 26 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Псковский районный суд Псковской области принял к производству дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении жительницы Псковского района.

Напомним, о травле участника СВО со стороны нескольких соседей стало известно в конце ноября. Вероятной причиной конфликта называют нежелание жильцов уступать место для инвалидов на придомовой парковке. В чате жилого комплекса «Видный» в Telegram пользователь с ником «Алена Воздушные Шары Псков» написала оскорбительное сообщение в адрес участника специальной военной операции, инвалида, кавалера ордена Мужества Андрея Ползохновского.

Согласно заключению эксперта, высказывание является двусмысленным и может быть прочитано потенциальным адресатом как сообщение об оценке цели использования ВС России в СВО. «Таким образом, [сообщение. - ПАИ] может содержать лингвистические признаки убеждения адресата в негативном характере исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий (дискредитации)», — пояснили в пресс-службе.

Ранее ситуацию с участником СВО Андреем Ползохновским, который столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий, прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. История дошла и до председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который запросил доклад о проверке по факту нарушений прав инвалида.