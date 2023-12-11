«Звёздное небо» монтируют на улице Пушкина в Пскове

15:31, 11 декабря 2023, ПАИ

Иллюминацию, которая будет имитировать звёздное небо, начали монтировать на улице Пушкина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Планируется, что зимой здесь будут устанавливать одну подсветку, а летом – другую.

Ранее в администрации города заявили о планах создать на улице Пушкина точку притяжения для жителей и гостей города. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве. Обустройство центра города стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

На выделенные в результате победы в конкурсе 130 млн рублей также планируется создание фотозон, пешеходных маршрутов, организация смотровой площадки, оснащение центра города малыми архитектурными формами и арт-объектами и много других мероприятий для комфортного пребывания жителей и туристов в Пскове.

Кроме того, ранее на улицу Пушкина в Пскове вернули отреставрированные скамейки.