Два российских деликатеса вошли в топ-100 самых отвратительных блюд мира

07:24, 12 декабря 2023, ПАИ

Две российские закуски — холодец и якутский салат индигирка — вошли в список ста самых отвратительных блюд мира. Его составили авторы гастрономического путеводителя по традиционным блюдам разных стран TasteAtlas, пишет Lenta.ru.

Первое место составители рейтинга отдали исландскому блюду хаукартль из частично разложившегося мяса акулы. На вторую позицию попал иерусалимский кугель — пикантная запеканка из вермишели и яиц с оливковым маслом и специями. Третья строчка рейтинга досталась американскому рамен-бургеру, в котором вместо булочек используется запеченная лапша, четвертая — латвийскому пирогу, замешанному на свином жире и простокваше, пятая — чилийским клецкам из картофеля и муки.

Российские блюда оказались на 31-й и 67-й строчке рейтинга. Салат индигирка своей популярностью он обязан советскому повару Иннокентию Тарбахову, решившему подавать национальную закуску как блюдо-пятиминутку в ресторане. В классический рецепт входит замороженная сырая северная рыба (сиг, омуль, муксун или нельма), репчатый лук, соль, перец и растительное масло.

Холодец описан составителями рейтинга как закуска из мяса в желатине. Авторы рекомендуют подавать его с хреном, горчицей и водкой. По классическому рецепту холодец варят из свиных ножек и говяжьей рульки. Именно такое сочетание дает необходимый насыщенный мясной вкус, а благодаря свиному коллагену в ножках холодец застывает без добавления желатина.