Комитет Госдумы поддержал законопроект о запрете вывесок на иностранных языках

23:46, 11 декабря 2023, ПАИ

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего указывать на вывесках, витринах и других общественных местах информацию на русском языке, в том числе о товарах и связанных с ними скидках, сообщает РИА Новости.

Законопроект предусматривает, что информация, предназначенная для публичного ознакомления, должна размещаться на русском языке. Это касается данных о классе и виде товара, его характеристиках, акциях, скидках, распродажах, льготах и так далее.

Авторы проекта уточнили, что на товарах и вывесках можно поместить информацию и на иностранных языках, в том числе на языках народов России, но она должна прилагаться дополнительно и быть идентичной тексту на русском языке.

Кроме того, вносятся изменения, направленные на прекращение присвоения жилым комплексам и посёлкам названий на иностранных языках либо с использованием производных от иностранных слов и выражений. В проектной и рабочей документации наименование объекта капитального строительства нужно будет обозначать на русском языке.

Напомним, что 50 % псковичей поддержали законопроект о переводе всех надписей и вывесок на русский язык.

Напомним также, что в этом году в дизайн-код «Правила размещения вывесок в городе Пскове» были внесены изменения. Кроме того, дизайн-код для ларьков и киосков введут в Пскове в 2024 году.

Ранее сообщалось, что дизайн-код удалось полностью внедрить в Острове. В Порхове дизайн-код внедрён на 80 %.