Евгений Мурахвери: В Пскове молодёжи можно обратиться с любой идеей

12:49, 12 декабря 2023, ПАИ

О работе проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) в Пскове, а также о возможностях молодёжных проектов рассказали заместитель генерального директора ПФКИ Евгений Мурахвери и врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва. Они выступили на пленарной сессии «Настоящее и ближайшее будущее креативных индустрий в Псковской области» в рамках II Форума молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект» в Пскове во вторник, 12 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В прошлом году форум «ВАУ-эффект» прошёл успешно, напомнил Евгений Мурахвери и пожелал участникам форума реализовывать сегодняшние идеи с «тройной силой». В подготовке проектов может помочь проектный офис ПФКИ, который открылся накануне.

«Любая идея не должна умереть, она должна жить. А чтобы она жила, нужно уметь идею оформить и раскрыть. Уже сейчас нужно не бояться как можно больше делать, чтобы свою идею уметь презентовать, чтобы её оценили, а самое главное, чтобы вы получили финансирование. Кто сейчас это освоил, будет дальше щелкать проекты как орешки», – сказал Евгений Мурахвери.

«Многие из вас знают, что Псковская область впервые стала победителем комплексного развития молодёжной политики в рамках конкурса «Регион для молодых». Мы очень часто на каждом мероприятии об этом говорим. Это дало толчок для развития молодёжных проектов. Мы сделали совместно с комитетом по культуре многое: организовали школу блогера, школу молодого политика, школу вокалиста и т. д. Это проекты новой направленности, и на них у молодежи был запрос. Будем продолжать эту работу», – сказала в свою очередь Кристина Лунёва.