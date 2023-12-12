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Общество

97% россиян испытывают гордость за представленные на выставке «Россия» достижения

97% россиян испытывают гордость за представленные на выставке «Россия» достижения, говорится в исследовании НИУ ВШЭ, данные которого приводит Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

По данным опроса, после посещения выставки граждане чаще всего испытывают гордость, радость, удивление, восторг и интерес. 93% респондентов считают, что она вселяет веру в будущее и уверенность в том, что страна движется в верном направлении. Столько же людей (93%) убеждены, что выставка помогает увидеть возможности для самореализации молодёжи в России.

91% россиян после посещения выставки на ВДНХ узнали что-то новое. 85% респондентов рекомендуют посетить выставку другим людям, а 14% опрошенных уже посетили её повторно.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

4 декабря президент РФ Владимир Путин вместе с участниками «Движения первых» ознакомился с экспозицией павильона №1 «Первые в России – стране возможностей». Глава государства посетил восемь залов, которые посвящены достижениям России.

Ранее также сообщалось, что стенд Псковской области посетило более 160 тысяч гостей. Это стало результатом площадки за первые десять дней работы выставки. О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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