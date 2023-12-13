День медведя отмечают в России сегодня

07:20, 13 декабря 2023, ПАИ

День медведя отмечается ежегодно 13 декабря во многих регионах России. Праздник, посвященный этому животному, не случайно появился в календаре – ведь медведь издавна почитается русскими людьми и считается символом России за свою силу и мощь.

Дата же выбрана в связи с тем, что 13 декабря, как принято считать, все косолапые окончательно устраиваются в берлогах на зимнюю спячку и не выходят до весны.

Медведь – хищное млекопитающее. Согласно палеонтологическим сведениям, род медведей появился 5-6 миллионов лет назад. В настоящее время существует 4 современных вида (бурый, белый, белогрудый медведи, барибал, или черный медведь) и несколько десятков подвидов. Все они, а также ряд вымерших (таких, например, как пещерный медведь) происходят от этрусского медведя, жившего 1-2 миллиона лет назад.

Само русское слово «медведь» значит «поедающий мёд». Позднее эвфемистическая замена превратилась в основное название этого могучего животного, которое для русских людей больше, чем просто хищник. Недаром на Руси так много сказок, поверий, поговорок и былин было посвящено медведю. Грозный и сильный и в то же время справедливый и заботливый хозяин леса – он почитался во все времена, даже словарь Даля включает 37 наименований зверя: мишка, косолапый, Потапыч, Топтыгин, костоправ, куцый, косматый, космач.

Культ медведя присутствует у многих народов Евразии и Америки. В разных традициях он мог являться божеством, прародителем, духом-охранителем, хозяином нижнего мира и т. д. У славянских народов медведь наделялся символикой плодородия, здоровья и силы и нередко главенствующей ролью среди лесных зверей. Культ его, который также был воплощением бога Велеса, сопровождался сложными обрядами, которые имели целью задобрить косолапого хозяина леса и хранителя его богатств.

Также считается, что медведя в старину именовали комом – об этом свидетельствует название любимой мишками ягоды «команика» (в северных областях это морошка, в южных – ежевика). И возможно, пословица «первый блин комом» говорит как раз о том, что первое угощение следовало отдавать духу-защитнику – то есть медведю. С весенним пробуждением медведя славянские народы связывали наступление весны.

В то же время люди считали медведей «родственниками». Возможно, из-за того, что животное, подобно людям, может вставать на задние лапы и ходить. И характер «хозяина леса», по поверьям, весьма схож с человеческим. Медведь может быть добродушным и яростным, неуклюжим и внезапным, заботливым и готовым в любую минуту прийти на выручку более слабому. Еще славяне считали, что он способен защитить от колдовства и разных бед. Поэтому медвежья лапа была очень сильным оберегом, такой талисман хранили у себя дома.

