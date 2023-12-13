В России женщине грозит срок за кражу офисной бумаги на 24 миллиона рублей

16:40, 13 декабря 2023, ПАИ

В России женщине грозит десять лет колонии за кражу офисной бумаги на 24 миллиона рублей, сообщает РИА Новости.

Главный специалист отдела хозяйственного обеспечения организации в Самаре с мая 2020 года по октябрь 2021 года украла у компании 112 тысяч упаковок офисной бумаги на сумму более 24 миллионов рублей. На вырученные деньги женщина купила квартиру и автомобиль Mercedes-Benz. Узнав о привлечении к уголовной ответственности, она продала имущество по заниженной стоимости.

Сейчас женщину объявили в международный розыск, она заочно арестована. Уголовное дело расследовано и направлено в Куйбышевский районный суд Самары для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что крупным компаниям запретят устанавливать экономически необоснованные цены на товары. Запрет коснётся роста стоимости на 30 % менее чем за 60 дней при условии, что повышение никак нельзя объяснить экономическими факторами.