Порядка 300 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке «Россия»

22:24, 13 декабря 2023, ПАИ

Порядка 300 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке-форуме «Россия» в Москве, сообщает «Первый Псковский».

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

День Псковской области пройдёт на выставке «Россия» 20 декабря.

Подробности деловой программы в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия» рассказала руководитель регионального Фонда инвестиционного развития Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

О том, как Псковская область участвует в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.