В России намерены запретить использовать понятия «экокожа» и «экомех»

08:46, 14 декабря 2023, ПАИ

В России намерены запретить использовать бизнесу понятия «экокожа», «веган-кожа», «экомех», «веганская кожа» и аналогичные им словосочетания. Об этом говорится в рекомендациях правительству, подготовленных в Совете Федерации (СФ), пишет газета «Известия».

С такой инициативой в СФ обратился Российский союз кожевников и обувщиков, обеспокоенный количеством фальсификата на рынке. «У России самая большая сухопутная граница с Казахстаном — 7 тыс. км. Поэтому через нее идет сегодня основная масса фальсификата, контроль за которым очень слабый. Из тысячи машин, которые ввозят к нам импортную обувь, проверку проходят единицы. И если выясняется, что машина идет с подделкой, то ее сегодня, к сожалению, не арестовывают, а отправляют обратно», — уточнила гендиректор союза Александра Андрунакиевич.

Речь идет как о подделках обуви известных брендов, так и продукции низкого качества, которую пытаются продать под видом кожи.