Средняя продолжительность жизни в России составит 74 года

13:20, 14 декабря 2023, ПАИ

Средняя продолжительность жизни в России составит 74 года по итогам 2023-го, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В 2021 году средняя продолжительность жизни в России составляла чуть более 70 лет, в 2022 году – 72,73 года, а в этом году будет 74 года. «Всё-таки это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики», – подчеркнул Владимир Путин.

Ранее управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова рассказала о мерах социальной поддержки граждан с инвалидностью. Прочитать интервью можно здесь.

Отметим, что изменить решение о переводе пенсионных накоплений в другой фонд жители Псковской области могут до конца декабря. Подробности – здесь.