Владимир Путин предложил повысить подъёмные по программе «Земский доктор»

14:14, 14 декабря 2023, ПАИ

Повысить подъёмные по программе «Земский доктор» предложил президент России Владимир Путин. Своё предложение он озвучил в рамках прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В настоящее время в большинстве регионов России врачам – участникам программы «Земский доктор» выплачивают подъёмные в размере одного миллиона рублей, а фельдшерам – 500 тысяч рублей. Однако на Дальнем Востоке подъёмные по программе «Земский доктор» для докторов составляют до двух миллионов рублей, а для фельдшеров – до миллиона рублей. Владимир Путин предложил распространить эту практику на все регионы страны.

Напомним, что 50 специалистов, в числе которых будут врачи и фельдшера, планируют привлечь в рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Псковскую область до конца этого года.

Отметим, что около 58 млн рублей получит Псковская область на поддержку медицинских работников на селе.