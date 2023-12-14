Президент России Владимир Путин оценил работу фонда «Защитники Отечества»

16:43, 14 декабря 2023, ПАИ

Работу Государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества» высоко оценил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, сегодня, 14 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам главы государства, фонд работает хорошо, там трудятся шикарные профессионалы, заряженные на позитивную работу.

Отметим, что 30 мая в Пскове открылся региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО и их семей «Защитники Отечества», а 1 июня учреждение уже приняло первых посетителей.