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Политика

Борис Елкин: В ответах президента на прямой линии – основные векторы, по которым Россия будет двигаться в ближайшем будущем

В ответах президента РФ Владимира Путина на прямой линии содержатся основные векторы, по которым Россия будет двигаться в ближайшем будущем, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Борис Елкин: В ответах президента на прямой линии – основные векторы, по которым Россия будет двигаться в ближайшем будущем. Фото: ПАИ

«Разговор с президентом Владимиром Путиным – всегда значимое событие для страны. В ответах Владимира Владимировича на вопросы журналистов и жителей – важные итоги и основные векторы, в направлении которых будет двигаться наше государство в ближайшем будущем. Можно сказать, начало нового этапа в жизни России», – написал глава города, добавив, что многое из того, что говорил сегодня президент, завтра ляжет на стол в виде поручений.

«Все без исключения вопросы жизненно важные: это поддержка участников СВО и семей с детьми, развитие образования, спорта и здравоохранения, повышение уровня жизни россиян. И самое главное – обозначение истинных ценностей: веры в русский народ, в нашу правду и общую победу!» – подытожил Борис Елкин.

В четверг, 14 декабря, в Москве состоялась прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина. На мероприятии присутствовали журналист ПАИ Диана Михайлова и главный редактор газеты Бежаницкого района «Сельская новь» Любовь Озерская.

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина продолжалась 4 часа 11 минут. На неё пришло 2,8 млн вопросов.

Ранее мнением от прямой линии поделился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он подчеркнул, что сегодня Россия находится в авангарде, а многие государства мира следят, каким образом мы говорим о справедливом правопорядке и справедливом отношении к самостоятельным и независимым государствам.

Как проходила прямая линия президента России, а также на какие вопросы ответил Владимир Путин, читайте в специальном сюжете ПАИ.

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