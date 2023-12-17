День Ракетных войск стратегического назначения отмечается 17 декабря

10:11, 17 декабря 2023, ПАИ

17 декабря в Вооружённых силах Российской Федерации отмечается памятный день – День Ракетных войск стратегического назначения.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) как вид вооружённых сил были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН был установлен в 1995 году.

В 1997 году произошло объединение ракетных войск стратегического назначения, военно-космических сил, войск ракетно-космической обороны, войск противовоздушной обороны ВС РФ в единый вид ВС РФ – ракетные войска стратегического назначения.

С июня 2001 года ракетные войска стратегического назначения преобразованы в два рода войск — ракетные войска стратегического назначения и космические войска.

День Космических войск отмечается ежегодно 4 октября.

Сейчас ракетные войска стратегического назначения (РВСН) – отдельный род войск Вооружённых сил Российской Федерации, главный компонент её стратегических ядерных сил (СЯС). Предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе СЯС или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях и составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника.

Они находятся в постоянной боевой готовности, а на их основном вооружении состоят все российские наземные межконтинентальные баллистические ракеты мобильного и шахтного базирования с ядерными боеголовками. Это ракетные комплексы четвёртого и пятого поколений.

Войска состоят из ракетных армий, воинских частей. В составе имеются объединения, соединения, космодромы, полигоны, отдельная научно-исследовательская станция, научно-исследовательский институт, высшие военно-учебные заведения, учебные центры подготовки младших специалистов и школа техников, арсеналы, ремонтные заводы, центральные базы.

Стратегия развития РВСН на ближайшее время предусматривает прежде всего поддержание боевой готовности существующей группировки войск, максимальное продление сроков эксплуатации ракетных комплексов, а также развитие системы боевого управления войсками и оружием, увеличение доли мобильных ракетных комплексов, способных преодолевать современные и перспективные системы ПВО.