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Может ли домашний уход заменить походы к косметологу, рассказали псковичам

Может ли домашний уход заменить походы к косметологу, рассказала директор косметологического центра «Счастливые дни» Галина Широкова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Может ли домашний уход заменить походы к косметологу, рассказали псковичам. Фото: Дарья Хваткова / ПАИ

Различные аппараты для домашнего ухода, вероятнее всего, не могут составить конкуренцию салонному оборудованию, выразила мнение Галина Широкова. «Могу предположить, что, как минимум, мощности там не такие. Но не могу точно утверждать, сама не пользовалась», – подчеркнула она.

«А вот уходовая косметика – почему бы и нет. Мы предлагаем своим клиентам домашнюю косметику, чтобы между процедурами обеспечить грамотный уход», – заметила руководитель косметологического центра.

Ранее псковичам рассказали, кому стоит «колоть губы» и как привести лицо в порядок перед Новым годом.

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