Владимир Путин отметил поддержку армии народом

15:30, 19 декабря 2023, ПАИ

Народ России беспрецедентно поддерживает бойцов специальной военной операции (СВО), заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны сегодня, 19 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

«Особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников Отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплоченность людей разных национальностей и вероисповеданий», – сказал Владимир Путин, отметив, что это надёжная и несокрушимая опора армии и флота России.

Напомним, 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, поблагодарил граждан РФ, которые неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта. По словам главы государства, на нужды фронта жители России собрали более 10 млрд рублей.

Отметим, что Псковская область отправила в зону СВО 1 200 тонн грузов. Жители региона активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса и бойцам, которые находятся в зоне СВО.

Добавим, что студенты Великолукского политехнического колледжа шьют одежду и делают железные печи для бойцов СВО.