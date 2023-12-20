Подробности новогоднего бала по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию» рассказали псковичам

19:42, 20 декабря 2023, ПАИ

Подробности предстоящего в Пскове новогоднего бала «Танцуют все» по мотивам фильма «Иван Васильевич меняет профессию» рассказала методист отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 20 декабря.

«Мы сейчас активно готовимся к балу. 3 января – это время, когда людям уже лень есть салаты и лежать на диване, поэтому уже сейчас начинают приобретать билеты», – сказала Мария Каменская.

В программе бала предусмотрено два танцевальных отделения. В первом будет исполнено семь танцев, во втором – девять. Танцам участников будет обучать профессиональный хореограф Светлана Бурдонос. «Даже те, кто к репетициям подключится поздно, всё равно научатся танцевать. Никто из участников не жалуется, что у него что-то не получается, ведь хореограф помогает выучить и довести до мастерства каждое движение», – пояснила она.

Кроме того, танцы будут исполняться в духе XV–XVII веков и советского времени, поэтому наряды как участников, так и гостей мероприятия должны соответствовать эпохе. С поиском костюмов стараются помочь, подсказать, где можно купить или арендовать наряд. «Всегда есть возможность получить консультацию хореографа относительно уместности наряда, его соответствия эпохе. Всегда дешевле арендовать костюм, чем купить», – пояснила гостья медиацентра.

Скучать на балу не придётся не только участникам, которые танцуют, но и гостям, для которых предусмотрены фотозоны и салоны, где можно поиграть в старинные игры. Также можно посетить мастер-класс по письму пером, заключила Мария Каменская.

Напомним, что бал реализуется совместно с Псковским музеем-заповедником и пройдёт 3 января в 19:00 в Приказной палате Псковского кремля.

Билеты можно приобрести в кассе Псковского кремля или на сайте музея с возможностью оплаты «Пушкинской картой».