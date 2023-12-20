В России введут обязательную сертификацию электросамокатов
Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила включение электросамокатов в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, сообщает агентство «Интерфакс».
Данное решение принято с целью обеспечить безопасность граждан и снизить количество ДТП.
Отмечается также, что для электросамокатов введут обязательное ограничение скорости.
По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в России разработают межгосударственный стандарт, предусматривающий требования и методы исследований электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ).
Ранее сенатор РФ высказалась за полный запрет электросамокатов в городе.
Кроме того, сообщалось, что 60 % псковичей считают, что нужно запретить сервисы аренды электросамокатов, в то время как 24 % выступают против запрета.
Также отмечалось, что в России планируют ввести несколько штрафов для электросамокатчиков.
Лекции о культуре и истории Псковской области прочитали посетителям выставки «Россия»