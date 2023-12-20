В России введут обязательную сертификацию электросамокатов

19:42, 20 декабря 2023, ПАИ

Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила включение электросамокатов в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, сообщает агентство «Интерфакс».

Данное решение принято с целью обеспечить безопасность граждан и снизить количество ДТП.

Отмечается также, что для электросамокатов введут обязательное ограничение скорости.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, в России разработают межгосударственный стандарт, предусматривающий требования и методы исследований электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ).

Ранее сенатор РФ высказалась за полный запрет электросамокатов в городе.

Кроме того, сообщалось, что 60 % псковичей считают, что нужно запретить сервисы аренды электросамокатов, в то время как 24 % выступают против запрета.

Также отмечалось, что в России планируют ввести несколько штрафов для электросамокатчиков.