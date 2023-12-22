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Общество

Стало известно, по каким улицам Великих Лук будет курсировать «Дедморобус»

Стали известны маршруты новогодних автобусов «Дедморобус», которые будут курсировать по Великим Лукам 23 декабря. Время курсирования автобусов – с 13:30 до 18:00. Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Новогодний автобус «Дедморобус» проедет по Великим Лукам. Фото предоставила администрация Великих Лук

Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи проедут по всем районам города и поздравят жителей и гостей Великих Лук. В некоторых местах города автобус будет совершать остановки, во время которых пройдут представления.

Маршрут новогоднего автобуса «Дедморобус»: стартует с 13:30 до 13:50 по улице Малышева, 13 (территория, прилегающая к Городскому дому культуры имени Ленина); с 14:10 до 14:25 автобус будет курсировать по площади Рокоссовского по территории, прилегающей к Великолукскому драмтеатру; с 14:45 до 15:15 автобус пройдёт по улице Вокзальной (сквер напротив торгового центра «Апельсин»); с 15:30 до 15:50 автобус отправится по скверу на пересечении улицы Дьяконова и проспекта Гагарина; с 16:05 до 16:25 «Дедморобус» продолжит путешествие у больничного городка (территория перед родильным домом и детской городской больницей), а с 16:40 до 16:55 проедет в парке «Петровский». С 17:05 до 17:35 автобус будет радовать жителей в «Луки Парке», с 17:45 состоится прибытие «Дедморобуса» на площадь Ленина, а с 18:00 до 19:00 на площади Ленина жителей ждёт театрализованное представление «Новый год. РФ».

Напомним, что введённый летом в Псковской области запрет на запуск фейерверков не будет действовать в новогоднюю ночь. С 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года на территории населённых пунктов региона будет разрешено использовать пиротехнические изделия. Однако в Великих Луках салюта на городском празднике не будет.

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