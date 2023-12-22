В комитете по сельскому хозяйству Псковской области выразили соболезнования в связи с гибелью двух сотрудниц

18:19, 22 декабря 2023, ПАИ

Представители комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью сотрудниц Татьяны Ермаковой и Ирины Павловой. Женщины погибли в ДТП, которое произошло в деревне Ночлегово Пустошкинского района сегодня, 22 декабря. Об этом ПАИ сообщили в комитете.

«Татьяна Юрьевна и Ирина Александровна навсегда останутся в наших сердцах грамотными и ответственными сотрудниками, добрыми и отзывчивыми людьми. Помним, скорбим!» – отметили в комитете.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за того, что автомобиль, в котором ехали сотрудницы комитета и водитель, занесло на мокром снегу и вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с фурой. На данный момент обстоятельства совершения ДТП устанавливаются.