Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стали известны лидирующие по количеству заявок номинации премии «Народное признание»

Номинация «Призвание» на данный момент лидирует по количеству заявок в рамках Первой общественной премии «Народное признание – 2023». Сейчас их насчитывается 35.

Стали известны лидирующие по количеству заявок номинации премии «Народное признание». Фото: ПАИ

Среди новых номинантов – командир и основатель поискового отряда «Забытый батальон» и проекта «Укрепрайон» Владимир Бумаков, учитель Усвятской средней школы Антонина Котова, педагогический стаж которой насчитывает более 40 лет, педагог по вокалу из Дно Надежда Чернова и подполковник полиции из Себежского района Сергей Новиков.

Второе место по количеству поступивших заявок занимает номинация «Инициатива». Сейчас их насчитывается 23. Среди поступивших номинантов в списке числится Великолукский механико-технологический колледж – за реализацию проекта «Сушим СВОим», Николай Лунин – за открытие Музея радио в Пскове, Псковский государственный университет – за организацию военно-патриотического лагеря «Курган дружбы» и Виктор Скибин – за инициативу создания ресторанно-гостиничного комплекса «Креневка» в Пушкиногорье.

Третье место по количеству заявок занимает номинация «Паблик для народа». Список за сегодняшний день пополнило несколько номинантов. А всего их сейчас насчитывается 30. Среди них – группы гдовской библиотеки, детского сада «Радуга», детского сада № 4 Островского района, Краеведческого музея дружбы народов и истории Пыталовского края, погранично-таможенно-правового лицея, Псковского медицинского колледжа, Псковского технического лицея, Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Номинация «Событие», которая ранее занимала лидирующую позицию, сейчас насчитывает 21 заявку. Среди них – военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище», прошедший в Самолве, «День традиций. Сенокосная пора» в Палкинском районе, «Купальские забавы» в Локнянском округе, «Курган Дружбы – 2023» и открытие «Сада Памяти» в Бежаницах.

#НародноеПризнание #ПремияПАИ

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Ее учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14-ти номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 декабря, 28 декабря стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 декабря 2023

Бывшая жительница Запорожья отдала свою подпись в Пскове в поддержку Владимира Путина
23 декабря 2023

«ДедМоробус» поздравил жителей и гостей Великих Лук с наступающими праздниками
23 декабря 2023

Турнир по быстрым шахматам состоялся в Пыталово
23 декабря 2023

Персонажи сказочной страны «Лукоморье» вручили подарки детям из Пушкиногорского района
23 декабря 2023

Пункт плетения маскировочных сетей открылся в Порхове
23 декабря 2023

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина проходит в Псковской области
23 декабря 2023

Огни главной новогодней ёлки зажгли в Великих Луках
23 декабря 2023

Стали известны лидирующие по количеству заявок номинации премии «Народное признание»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...