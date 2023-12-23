Стали известны лидирующие по количеству заявок номинации премии «Народное признание»

18:08, 23 декабря 2023, ПАИ

Номинация «Призвание» на данный момент лидирует по количеству заявок в рамках Первой общественной премии «Народное признание – 2023». Сейчас их насчитывается 35.

Среди новых номинантов – командир и основатель поискового отряда «Забытый батальон» и проекта «Укрепрайон» Владимир Бумаков, учитель Усвятской средней школы Антонина Котова, педагогический стаж которой насчитывает более 40 лет, педагог по вокалу из Дно Надежда Чернова и подполковник полиции из Себежского района Сергей Новиков.

Второе место по количеству поступивших заявок занимает номинация «Инициатива». Сейчас их насчитывается 23. Среди поступивших номинантов в списке числится Великолукский механико-технологический колледж – за реализацию проекта «Сушим СВОим», Николай Лунин – за открытие Музея радио в Пскове, Псковский государственный университет – за организацию военно-патриотического лагеря «Курган дружбы» и Виктор Скибин – за инициативу создания ресторанно-гостиничного комплекса «Креневка» в Пушкиногорье.

Третье место по количеству заявок занимает номинация «Паблик для народа». Список за сегодняшний день пополнило несколько номинантов. А всего их сейчас насчитывается 30. Среди них – группы гдовской библиотеки, детского сада «Радуга», детского сада № 4 Островского района, Краеведческого музея дружбы народов и истории Пыталовского края, погранично-таможенно-правового лицея, Псковского медицинского колледжа, Псковского технического лицея, Псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Номинация «Событие», которая ранее занимала лидирующую позицию, сейчас насчитывает 21 заявку. Среди них – военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище», прошедший в Самолве, «День традиций. Сенокосная пора» в Палкинском районе, «Купальские забавы» в Локнянском округе, «Курган Дружбы – 2023» и открытие «Сада Памяти» в Бежаницах.

#НародноеПризнание #ПремияПАИ