Российским школьникам не разрешат пользоваться калькулятором на ЕГЭ

08:21, 25 декабря 2023, ПАИ

Российским школьникам не разрешат использовать калькуляторы на ЕГЭ по математике. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

«По ЕГЭ по математике речь вообще не шла. В целом я просто одно скажу, ничего не должно удивлять. У нас по каждому предмету есть большое количество утвержденных и разрешенных справочных материалов, которые не только на экзаменах по математике, но по всем предметам», – отметил он.

Кроме того, специалисты постоянно изучают опыт страны, наблюдают за развитием предмета внутри страны, в мире, почеркнул Анзор Музаев. Все принятые решения направлены на удержание и улучшение качества математического образования, добавил он.

Ранее сообщалось, что на ОГЭ по математике разрешили пользоваться непрограммируемым калькулятором