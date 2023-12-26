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Общество

Медбригады скорой помощи смогут проводить вмешательство без согласия пациента

Бригады скорой помощи смогут проводить медицинское вмешательство без согласия пациента в случае угрозы его жизни. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, пишет газета «Известия».

Теперь врачи скорой смогут осуществлять медицинское вмешательство для устранения угрозы жизни человека без информированного добровольного согласия пациента, если он не способен выразить свою волю. Это также касается оказания скорой специализированной помощи вне медицинского учреждения.

Предыдущая редакция закона гласила, что решение о проведении медицинского вмешательства без согласия пациента, чья жизнь находится в опасности, мог принять консилиум врачей, лечащий или дежурный врач. Поправки позволят парамедикам самим принимать это решение.

Отметим, что более 15 млн рублей дополнительно направит Правительство РФ Псковской области на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году.

Ранее также сообщалось, что профессия врача стала одной из наиболее востребованных в Псковской области.

На днях главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров и врач-биолог, молекулярный генетик Дарья Артемьева стали гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Они рассказали о лечении рака и новых препаратах. Подробности – здесь.

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