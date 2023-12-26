Четыре новогодних шара установили на площади Ленина в Пскове

18:43, 26 декабря 2023, ПАИ

Четыре новогодних шара установили на площади Ленина в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.

Новую новогоднюю инсталляцию начали монтировать в центре города вчера, 25 декабря.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей можно увидеть в фоторепортаже ПАИ здесь.

Ранее в Пскове установили новогодний «Запорожец» и малышей-барсиков. Кроме того, на улице Пушкина появилась праздничная атмосфера.