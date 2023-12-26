Четыре новогодних шара установили на площади Ленина в Пскове
Четыре новогодних шара установили на площади Ленина в Пскове, сообщает корреспондент ПАИ.
Новую новогоднюю инсталляцию начали монтировать в центре города вчера, 25 декабря.
Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей можно увидеть в фоторепортаже ПАИ здесь.
Ранее в Пскове установили новогодний «Запорожец» и малышей-барсиков. Кроме того, на улице Пушкина появилась праздничная атмосфера.
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