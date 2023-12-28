О новогоднем обмане предупредили россиян

10:22, 28 декабря 2023, ПАИ

Россиян предупредили о мошеннической схеме, связанной с низкими ценами в Новый год. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В преддверии новогодних праздников мошенники особенно активизируются. Например, они создают онлайн-магазины с низкими ценами и положительными отзывами. Для получения товара злоумышленники просят внести полную предоплату, а затем блокируют пользователя. Кроме того, ссылки для оплаты могут вести на фишинговые сайты.

На маркетплейсах также увеличивается количество подделок, фальшивку высылают после полной оплаты товара.

Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с подменой техники на маркетплейсах.

Отметим, что врач рассказал, как сделать новогодний стол безопасным для ребёнка.

Напомним, что россияне назвали самые надоевшие новогодние блюда. Со списком можно ознакомиться здесь.