О новогоднем обмане предупредили россиян
Россиян предупредили о мошеннической схеме, связанной с низкими ценами в Новый год. Об этом сообщает агентство «Прайм».
В преддверии новогодних праздников мошенники особенно активизируются. Например, они создают онлайн-магазины с низкими ценами и положительными отзывами. Для получения товара злоумышленники просят внести полную предоплату, а затем блокируют пользователя. Кроме того, ссылки для оплаты могут вести на фишинговые сайты.
На маркетплейсах также увеличивается количество подделок, фальшивку высылают после полной оплаты товара.
Ранее сообщалось, что россияне столкнулись с подменой техники на маркетплейсах.
Отметим, что врач рассказал, как сделать новогодний стол безопасным для ребёнка.
Напомним, что россияне назвали самые надоевшие новогодние блюда. Со списком можно ознакомиться здесь.