Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи утепляют барсиков на улицах города

Жители Пскова утепляют псковских барсиков с помощью шарфов и шапок, передаёт корреспондент ПАИ.

Например, сотрудники комитета по труду и занятости Псковской области украсили барсика розовым шарфом. «Мы заметили, что сейчас активно развивается тренд на заботу о псковских барсиках. Мы выбрали мечтательную барсу с бабочкой у Михайловской башни, отражающую нашу вдохновленность и большие планы на 2024 год», – отметили в комитете.

Также поступили и сотрудники Псковского музея-заповедника. Они добавили к барсику в сквере около Палат у Сокольей башни красный шарф.

Фото: ПАИ

Кроме того, инициативные псковичи украсили и барсика у Главпочтамта.

Ранее в Пскове установили новогодний «Запорожец» и малышей-барсиков. Кроме того, на улице Пушкина появилась праздничная атмосфера.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей можно увидеть в фоторепортаже ПАИ здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 декабря 2023

Что помогает придумывать интересные вопросы для квиза, рассказал эксперт
28 декабря 2023

Губернатор наградил государственными и региональными наградами отличившихся псковичей
28 декабря 2023

Михаил Ведерников: Псковщина вносит принципиально важный вклад в развитие всех сфер жизни страны
28 декабря 2023

«Кабинет купца Поганкина» открыли в Поганкиных палатах
28 декабря 2023

Псковские следователи поздравили детей-сирот с наступающими праздниками
28 декабря 2023

Топ-3 тем для новогодних квизов назвал псковский шоумен
28 декабря 2023

Псковичи утепляют барсиков на улицах города
28 декабря 2023

Вера Кондратьева исполнила мечту семилетней девочки из Великих Лук

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...