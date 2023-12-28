Псковичи утепляют барсиков на улицах города

16:19, 28 декабря 2023, ПАИ

Жители Пскова утепляют псковских барсиков с помощью шарфов и шапок, передаёт корреспондент ПАИ.

Например, сотрудники комитета по труду и занятости Псковской области украсили барсика розовым шарфом. «Мы заметили, что сейчас активно развивается тренд на заботу о псковских барсиках. Мы выбрали мечтательную барсу с бабочкой у Михайловской башни, отражающую нашу вдохновленность и большие планы на 2024 год», – отметили в комитете.

Также поступили и сотрудники Псковского музея-заповедника. Они добавили к барсику в сквере около Палат у Сокольей башни красный шарф.

Кроме того, инициативные псковичи украсили и барсика у Главпочтамта.

Ранее в Пскове установили новогодний «Запорожец» и малышей-барсиков. Кроме того, на улице Пушкина появилась праздничная атмосфера.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей можно увидеть в фоторепортаже ПАИ здесь.