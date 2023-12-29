РЖД запустит web-приложение для пользователей IOS

07:16, 29 декабря 2023, ПАИ

РЖД планирует запустить встроенное в браузер приложение по продаже билетов, сообщает РИА Новости.

«В I квартале 2024 года ОАО «РЖД» планирует запустить веб-версию интерфейса покупки билетов для смартфонов (PWA, Progressive Web Applications), где будут доступны на первом этапе только поезда дальнего следования», — рассказали в РЖД.

В дальнейшем в этом приложении появятся и пригородные перевозки.

Ранее сообщалось, что приложение РЖД Пассажирам было удалено из App Store.

Также сообщалось, что компания работает над внедрением роботов-носильщиков.