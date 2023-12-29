Глава Минздрава призвал носить маски на новогодних праздниках

08:39, 29 декабря 2023, ПАИ

В период новогодних праздников россиянам следует носить маски в местах скопления людей, тщательно мыть руки, соблюдать правила дорожного движения (ПДД), не переедать и отказаться от вредных привычек. Такие советы дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал носить маски в местах скопления людей, а также тщательно мыть руки в период новогодних праздников, сообщает РБК.

Также он посоветовал соблюдать правила дорожного движения, не переедать и отказаться от вредных привычек.

«Провести праздники с семьей — это отличная возможность активно отдохнуть, приготовить вкусную и полезную еду, а также поддерживать родных в отказе от вредных привычек», — заявил глава Минздрава, добавив, что решающий вклад в сохранение здоровья вносят привычки и поведение самого человека.



Ранее сообщалось о снижении общей смертности в России. С таким заявлением выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.