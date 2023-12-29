Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как отличить настоящую чёрную икру от подделки, рассказали россиянам

Чем полезна чёрная икра и как распознать подделку, рассказал учёный Александр Созыкин. Об этом пишет газета «Известия».

Чёрная икра содержит фосфор и витамины группы В, благодаря чему нормализует работу нервной системы, снижает уровень тревожности и повышает стрессоустойчивость. Витамины А, Е и D, содержащиеся в икре, улучшают работу иммунной системы и помогают организму более эффективно бороться с бактериями и вирусами.

Кроме того, морепродукт богат большим количеством белков (42 %) и жиров (38 %), при этом калорийность небольшая – 122 калории на 100 граммов.

Настоящая икра продаётся только в жестяной или стеклянной банке, не булькает при встряхивании, а на стекле после этого должен остаться жирный след при оседании. Если натуральную икру залить кипятком, то вода помутнеет, при нажатии натуральные икринки легко лопаются. Искусственная икра никак не реагирует на кипяток, а также отличается резким рыбным запахом и ярким чёрным цветом.

Эксперт подчеркнул, что икра обязательно должна нагреться до комнатной температуры – только так откроется истинный вкус. Чёрную икру можно комбинировать с устрицами, яичным белком, твёрдым сыром, сливочными соусами, слоёным тестом, лимоном, блинчиками и нельзя сочетать с фруктами и кондитерскими изделиями.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры. Также сообщалось, что после Нового года красная икра в России начнёт дешеветь, а Роскачество выявило кишечную палочку в икре.

Отметим, что Псков живёт ожиданием новогодних праздников. Зимний город и псковичей можно увидеть в фоторепортаже ПАИ здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 декабря 2023

Врач из Пскова: Вступая в длинные выходные, надо помнить, что из них придётся выходить
29 декабря 2023

Безопасной дозы алкоголя не существует, предупредила псковичей врач
29 декабря 2023

Псковские полицейские исполнили новогоднюю мечту 11-летней девочки
29 декабря 2023

Псковский врач: Резкие скачки температуры опасны для здоровья
29 декабря 2023

Чтобы отдохнуть, надо сменить умственную нагрузку на физическую, советует эксперт псковичам
29 декабря 2023

Борис Елкин призвал псковичей принять участие в проекте «Всей семьёй»
29 декабря 2023

В Пскове часть улицы Некрасова закроют для движения в январе
29 декабря 2023

От участия в мошеннических схемах предостерегают организаторы «Народного признания» голосующих 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...