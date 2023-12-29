Как отличить настоящую чёрную икру от подделки, рассказали россиянам

16:26, 29 декабря 2023, ПАИ

Чем полезна чёрная икра и как распознать подделку, рассказал учёный Александр Созыкин. Об этом пишет газета «Известия».

Чёрная икра содержит фосфор и витамины группы В, благодаря чему нормализует работу нервной системы, снижает уровень тревожности и повышает стрессоустойчивость. Витамины А, Е и D, содержащиеся в икре, улучшают работу иммунной системы и помогают организму более эффективно бороться с бактериями и вирусами.

Кроме того, морепродукт богат большим количеством белков (42 %) и жиров (38 %), при этом калорийность небольшая – 122 калории на 100 граммов.

Настоящая икра продаётся только в жестяной или стеклянной банке, не булькает при встряхивании, а на стекле после этого должен остаться жирный след при оседании. Если натуральную икру залить кипятком, то вода помутнеет, при нажатии натуральные икринки легко лопаются. Искусственная икра никак не реагирует на кипяток, а также отличается резким рыбным запахом и ярким чёрным цветом.

Эксперт подчеркнул, что икра обязательно должна нагреться до комнатной температуры – только так откроется истинный вкус. Чёрную икру можно комбинировать с устрицами, яичным белком, твёрдым сыром, сливочными соусами, слоёным тестом, лимоном, блинчиками и нельзя сочетать с фруктами и кондитерскими изделиями.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры. Также сообщалось, что после Нового года красная икра в России начнёт дешеветь, а Роскачество выявило кишечную палочку в икре.

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