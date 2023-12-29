Более полумиллиарда рублей направлено на меры обеспечения безопасности в Псковской области

20:34, 29 декабря 2023, ПАИ

Псковская область в этом году направила более полумиллиарда рублей на вопросы обеспечения безопасности, в том числе на помощь воинским соединениям Псковского территориального гарнизона и находящимся в зоне СВО. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 29 декабря, проводя совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства Псковской области.

Глава региона рассказал о том, что в текущем году оказана поддержка Псковскому гарнизону, военным комиссариатам, территориальным подразделениям Росгвардии, ФСБ, в том числе приобретены автотехника, беспилотники, средства связи, оптические приборы, стройматериалы, имущество и многое другое.

Он также отметил работу отряда «Дружина» и его роль в обеспечении безопасности региона. За счёт областного финансирования филиалы «Дружины» открыты в муниципалитетах. Отряды обеспечены автомашинами повышенной проходимости, техсредствами для обнаружения и подавления беспилотников, а также другой специальной аппаратурой.

Напомним, первое практическое занятие регионального отряда территориальной обороны «Дружина» состоялось на площадке материально-технической базы Псковского гарнизона. Также вводное теоретическое занятие для отряда содействия обороне «Дружина» прошло на базе ПсковГУ.

Кроме того, в Псковской области продолжается набор в отряд «Дружина». В регионе уже были случаи, когда члены «Дружины» предотвращали ЧП, в частности запуски дронов.

Кроме того, на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба обсудили вопросы обеспечения порядка и безопасности в праздники.