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Происшествия

Скорая помощь с ребёнком в салоне столкнулась с двумя автомобилями в Иркутске

В Иркутске произошло столкновение двух автомобилей с машиной скорой помощи, серьёзных травм люди избежали, сообщает РИА Новости.

«На пересечении улиц К. Либкнехта и Советской произошло столкновение двух автомобилей и скорой медицинской помощи. Известно, что скорая помощь перевозила несовершеннолетнего пациента. После ДТП ребёнка доставили на другом медицинском автомобиле до места назначения», — говорится в сообщении.

По словам водителя скорой помощи, он двигался по городу с включёнными спецсигналами, так как доставлял ребёнка в реанимацию. На перекрёстке водитель легкового автомобиля Subaru, не приняв во внимание наличие спецсигналов, не пропустил скорую.

По данным МВД, никто из участников аварии серьёзных травм не получил. Прокуратура контролирует проверку обстоятельств, при которых произошла авария.

Ранее сообщалось, что пешеход госпитализирован после наезда автомобиля в Гдовском районе.

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