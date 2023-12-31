В России появится первый в мире ГОСТ устранения последствий землетрясений

15:30, 31 декабря 2023, ПАИ

В России появятся ГОСТы, определяющие требования к ликвидации последствий землетрясений и других стихийных бедствий, сообщает РИА Новости.

Новые стандарты аварийно-спасательных работ вступят в силу 1 марта 2024 года. Это будет первый в мире задокументированный норматив аварийно-спасательных работ в этой сфере.

«Впервые утверждены два национальных стандарта Российской Федерации для аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий наводнений и землетрясений. Они разработаны экспертами ВНИИ ГОЧС (Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. – Прим. ПАИ). Документы устанавливают единые подходы к организации и проведению таких работ и нормативно закрепляют накопленный опыт в этой области», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что учёные Северо-Кавказского федерального университета разработали нейросетевую систему диагностики рака кожи, а учёные Сибирского государственного медицинского университета нашли у горькуши свойства, которые поднимают иммунитет.

Также в Санкт-Петербурге разработали самоочищающуюся ткань на основе особой пропитки.