Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области с 1 января

22:04, 04 января 2024, ПАИ

Шесть техногенных пожаров ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области с 1 января, сообщили ПАИ в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Отмечается, что наиболее вероятной причиной возгораний стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Псковичам напомнили, что о правилах пожарной безопасности нельзя забывать и в выходные и праздничные дни.

Ранее сообщалось, что число вызовов скорой в Псковской области в новогодние праздники увеличилось в полтора раза.

В МЧС также напомнили, что причиной пожара могут стать аварийный режим работы и перегрузка электросетей.

Также отмечалось, что в России впервые ввели требования для систем, исключающих пожары в музеях и архивах.