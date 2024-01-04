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Общество

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области с 1 января

Шесть техногенных пожаров ликвидировали пожарно-спасательные подразделения Псковской области с 1 января, сообщили ПАИ в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Отмечается, что наиболее вероятной причиной возгораний стали нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Псковичам напомнили, что о правилах пожарной безопасности нельзя забывать и в выходные и праздничные дни.

Ранее сообщалось, что число вызовов скорой в Псковской области в новогодние праздники увеличилось в полтора раза.

В МЧС также напомнили, что причиной пожара могут стать аварийный режим работы и перегрузка электросетей.

Также отмечалось, что в России впервые ввели требования для систем, исключающих пожары в музеях и архивах.

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