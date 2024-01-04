Подростку оторвало пальцы машиной по приготовлению хинкали в Петербурге

23:58, 04 января 2024, ПАИ

15-летнему подростку оторвало пальцы хинкальницей в кафе в центре Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что мальчик получил травму в кафе на Казанской улице, где он работал с машиной по приготовлению хинкали. В клинику он поступил с травматической ампутацией двух пальцев правой руки на уровне средней трети. В ходе оперативного вмешательства микрохирурги сформировали культи, выполнив кожную пластику местными тканями. В настоящее время самочувствие молодого человека удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что пятилетняя россиянка погибла в результате крушения катера в Таиланде, а в Красноярском крае на двухлетнюю девочку упал телевизор. Кроме того, в Тверской области двое детей провалились под лёд, а в Санкт-Петербурге петарды попали в лицо мальчику и девочке.

Напомним также, что 1 января в Пскове на пешеходном переходе сбили шестилетнего ребёнка.