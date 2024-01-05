Коммунальные службы продолжают убирать последствия снегопада в Пскове
Коммунальные службы продолжают убирать последствия снегопада в Пскове, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«Морозы пока отступать не хотят, но сегодня добавился ветер и снег», – подписал он.
Напомним, что до -23 градусов ожидается в Псковской области 6 января.
Ранее жителей Псковского района призвали соблюдать правила безопасности на дорогах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
05 января 2024
Качество оказания медицинской помощи за пять лет существенно улучшилось – Михаил Ведерников