Четырёхлетний мальчик примёрз к дулу пушки в Кронштадте

21:28, 07 января 2024, ПАИ

Четырёхлетний мальчик пострадал после того, как лизнул дуло пушки на Якорной площади в Кронштадте, пишет «Фонтанка».

Шалость не удалась, и ребёнку потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у мальчика отморожение языка и нижней губы, его состояние оценивается как среднетяжёлое.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двум детям в лицо попали петарды, а подростку оторвало пальцы машиной по приготовлению хинкали. Кроме того, мужчина погиб, упав на рельсы на синей линии петербуржского метрополитена.

Напомним также, в Красноярском крае девочка погибла после падения на неё телевизора.