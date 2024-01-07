Четырёхлетний мальчик примёрз к дулу пушки в Кронштадте
Четырёхлетний мальчик пострадал после того, как лизнул дуло пушки на Якорной площади в Кронштадте, пишет «Фонтанка».
Шалость не удалась, и ребёнку потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у мальчика отморожение языка и нижней губы, его состояние оценивается как среднетяжёлое.
Ранее сообщалось, что в Петербурге двум детям в лицо попали петарды, а подростку оторвало пальцы машиной по приготовлению хинкали. Кроме того, мужчина погиб, упав на рельсы на синей линии петербуржского метрополитена.
Напомним также, в Красноярском крае девочка погибла после падения на неё телевизора.
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