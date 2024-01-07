Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Четырёхлетний мальчик примёрз к дулу пушки в Кронштадте

Четырёхлетний мальчик пострадал после того, как лизнул дуло пушки на Якорной площади в Кронштадте, пишет «Фонтанка».

Шалость не удалась, и ребёнку потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у мальчика отморожение языка и нижней губы, его состояние оценивается как среднетяжёлое.

Ранее сообщалось, что в Петербурге двум детям в лицо попали петарды, а подростку оторвало пальцы машиной по приготовлению хинкали. Кроме того, мужчина погиб, упав на рельсы на синей линии петербуржского метрополитена.

Напомним также, в Красноярском крае девочка погибла после падения на неё телевизора.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 января 2024

Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошёл в Красногородске
07 января 2024

Подача холодной воды на улице Коммунальной в Пскове почти восстановлена
07 января 2024

Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
07 января 2024

«Изборский пряник» набирает наибольшее число голосов в рамках «Народного признания»
07 января 2024

Воспитанники воскресной школы устроили себежанам праздничное представление
07 января 2024

Рождество празднуют в Печорах
07 января 2024

90-летний юбилей отмечает жительница Гдовского района
07 января 2024

Рождественский концерт прошёл в Опочке

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...