О том, какой была погода в Пскове зимой 1861 года, рассказали в архиве

22:32, 08 января 2024, ПАИ

О том, какой была погода в Пскове зимой 1861 года, рассказал Псковский архив в своём Telegram-канале.

«Обратимся к архивным документам: «Январь и февраль 1861 года достопамятны сильными морозами и большими снегами: 5 января было –30 градусов мороза в городе и –31 градусов на Николаевской высоте. <…> Снег выпал глубокий, какого не бывало с незапамятных времён» (из отчёта о Псковской городовой больнице за 1861 год. – ГАПО. Ф. 117. Оп. 1. Д. 66). Согласитесь, очень похоже на то, что отмечают синоптики сегодня. Получается, что и в середине XIX века подобную погоду сочли очень холодной!» – рассказали в архиве, а также призвали псковичей почаще обращаться к архивным документам.

Напомним, что в январе в Псковскую область пришли аномальные морозы. 30 декабря в регионе прогнозировали до +5 градусов, в то время как 3 января столбики термометров показывали уже до –26 градусов. В некоторых районах Псковской области фиксировали рекордно холодные температуры: так, в селе Чихачево Бежаницкого района столбик термометра опустился до –38 градусов.

Тем не менее завтра, 9 января, в Псковской области прогнозируют резкое потепление. Днём температура воздуха составит от –1 до +2 градусов.