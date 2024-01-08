Финляндия не планирует открывать КПП на границе с Россией

23:47, 08 января 2024, ПАИ

Правительство Финляндии пока не намерено открывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

В материале портала говорится, что ограничения сохранят, пока продолжаются «российские гибридные операции».

Отмечается, что решение о продлении блокировки КПП финские власти должны принять до 14 января.

Напомним, что в ноябре Финляндия закрыла почти все КПП на границе с РФ из-за наплыва мигрантов из третьих стран. 12 декабря в правительстве страны заявили, что на границе с Россией вновь откроются два контрольно-пропускных пункта: один – в Ленинградской области в 60 километрах от Выборга, другой – в Карелии в 50 километрах от Сортавалы. В связи с этим два перевозчика сообщили о планах возобновить автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Однако спустя сутки после открытия двух КПП финские власти сообщили о решении полностью закрыть границу с Россией.

Позднее сообщалось, что в Финляндии провели митинг против решения властей закрыть границу с Россией.

Ранее о возможном закрытии границы с Россией предупредили и в Эстонии.