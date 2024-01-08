Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Финляндия не планирует открывать КПП на границе с Россией

Правительство Финляндии пока не намерено открывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

В материале портала говорится, что ограничения сохранят, пока продолжаются «российские гибридные операции».

Отмечается, что решение о продлении блокировки КПП финские власти должны принять до 14 января.

Напомним, что в ноябре Финляндия закрыла почти все КПП на границе с РФ из-за наплыва мигрантов из третьих стран. 12 декабря в правительстве страны заявили, что на границе с Россией вновь откроются два контрольно-пропускных пункта: один – в Ленинградской области в 60 километрах от Выборга, другой – в Карелии в 50 километрах от Сортавалы. В связи с этим два перевозчика сообщили о планах возобновить автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Однако спустя сутки после открытия двух КПП финские власти сообщили о решении полностью закрыть границу с Россией.

Позднее сообщалось, что в Финляндии провели митинг против решения властей закрыть границу с Россией.

Ранее о возможном закрытии границы с Россией предупредили и в Эстонии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 января 2024

В России действуют новые штрафы за ЖКХ
08 января 2024

О том, какой была погода в Пскове зимой 1861 года, рассказали в архиве
08 января 2024

Учёный Богачёв предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году
08 января 2024

Победителя конкурса на лучшее украшение дома и придомового участка определили в Гдове
08 января 2024

Борис Елкин сообщил о готовности Пскова к первой рабочей и учебной неделе 2024 года
08 января 2024

Врач Водолазкая перечислила повышающие иммунитет продукты
08 января 2024

Резкое потепление прогнозируется 9 января в Псковской области
08 января 2024

Более 880 километров дорог в Псковской области приведено в нормативное состояние по нацпроекту 

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...