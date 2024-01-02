Врач Екатерина Кашух рекомендовала детям есть не больше трёх конфет в день

21:49, 02 января 2024, ПАИ

Сколько сладостей можно есть детям без вреда для здоровья, рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух «Известиям».

По её словам, детям можно съедать не больше шести чайных ложек сахара в день, то есть менее 30 граммов. В 100 граммах конфет содержится примерно 70 граммов сахара, то есть две-три конфеты в день не причинят вреда здоровью. При этом детям до двух лет медики вообще не советуют давать сладости.

Врач также отметила, что вреден не сахар сам по себе, ведь он содержится во всех фруктах, ягодах и овощах, питает энергией все ткани и органы, заряжает мозг. Ограничивать стоит потребление именно добавленного сахара, который содержится в выпечке, конфетах, сладких йогуртах, молочных коктейлях и прочих десертах. Его избыток увеличивает риск развития сахарного диабета, может плохо повлиять на состояние сосудов и зубов и привести к ожирению. Кроме того, после сладкого дети могут быть перевозбуждены – именно так избыток глюкозы действует на мозг.

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