Псковская станция скорой помощи получила 22 автомобиля в 2023 году

15:52, 09 января 2024, ПАИ

Автопарк Псковской станции скорой медицинской помощи пополнился на 22 автомобиля за 2023 год. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 9 января.

Медучреждение регулярно получает новую технику с 2018 года. А возраст самого старого автомобиля не превышает пяти лет, уточнил Денис Сачков.

Ранее сообщалось, что почти семь тысяч раз выезжала скорая на вызовы в Псковской области во время новогодних каникул. При этом число вызовов скорой в Псковской области на инсульты в праздники выросло вдвое.