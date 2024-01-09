Михаил Ведерников подвёл итоги 2023 года в сфере туризма в Псковской области

20:36, 09 января 2024, ПАИ

Итоги 2023 года в сфере туризма и индустрии гостеприимства в Псковской области подвёл губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Туризм и индустрия гостеприимства в Псковской области динамично развиваются благодаря президентскому нацпроекту. Одним из масштабных проектов стала реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове. Также созданы скейт-парк и парк «Строителей». Активно строятся модульные отели. Например, глэмпинг «Князь Гвидон» в Пушкиногорском районе интересен необычными форматами домиков», – написал глава региона.

По его словам, обновляется и рекреационная инфраструктура: благоустроены пляжи, созданы точки питания, обновлён ассортимент пунктов проката. В частности, в парке «Мальская долина» и центре отдыха «Лукоморье» была полноценно модернизирована пляжная инфраструктура, отметил губернатор.

«Благодаря проекту по созданию туристского кода преобразился центр города Пскова. Появились современное ярмарочное пространство, интересные фотозоны, смотровые площадки. В том числе барсики, которых уже успели полюбить жители и гости нашего города», – подытожил Михаил Ведерников.