В Москве женщина родила дочь на станции метро

22:58, 09 января 2024, ПАИ

Женщина родила на станции метро «Нагатинская» в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Отмечается, что с родами пассажирке помог дежурный по станции Сергей Баранов. Он действовал по инструкции: вызвал скорую, огородил место на станции и был рядом, пока не приехали медики.

Девочка родилась до приезда специалистов. Врачи доставили женщину вместе с младенцем в больницу, сейчас с ними всё в порядке.

Напомним, в ноябре прошлого года псковские инспекторы ДПС спасли жизнь беременной женщине.

Ранее губернатор Псковской области рассказал, куда можно обратиться беременной женщине при склонении её к аборту.

Отмечалось также, что в Псковском перинатальном центре за год родилось более 2900 детей.