В Москве женщина родила дочь на станции метро
Женщина родила на станции метро «Нагатинская» в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент транспорта.
Отмечается, что с родами пассажирке помог дежурный по станции Сергей Баранов. Он действовал по инструкции: вызвал скорую, огородил место на станции и был рядом, пока не приехали медики.
Девочка родилась до приезда специалистов. Врачи доставили женщину вместе с младенцем в больницу, сейчас с ними всё в порядке.
Напомним, в ноябре прошлого года псковские инспекторы ДПС спасли жизнь беременной женщине.
Ранее губернатор Псковской области рассказал, куда можно обратиться беременной женщине при склонении её к аборту.
Отмечалось также, что в Псковском перинатальном центре за год родилось более 2900 детей.
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